Госстат улучшил показатель спада ВВП Украины за квартал до 4,6%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года снизился на 4,6% (в постоянных ценах 2007 года).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

Таким образом, Госстат улучшил ранее обнародованный показатель спада ВВП в годовом выражении по итогам второго квартала 2014 года в 4,7% на 0,1 п.п.

При этом Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП по сравнению с первым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора на 0,9 п.п. - до 3,2% с 2,3%.

Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 372,77 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, обнародованным в июле текущего года, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%

Падение ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года составило 1,1%, по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2013 года, - 2%.

Действующий госбюджет на 2014 год предполагает снижение ВВП на 3% при инфляции 12-14%. В основе изменений к госбюджету будет использован более пессимистичный прогноз, в частности, падение ВВП на 6-6,5% при инфляции около 19%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5%, Всемирный банк - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 7%.