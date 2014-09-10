Банкиры подсчитали потери Великобритании из-за возможного отделения Шотландии

Крупнейшие мировые банки начали предупреждать инвесторов о росте риска инвестирования в экономику Великобритании из-за возможного отделения Шотландии после референдума о независимости.

Как сообщает "5 канал" со ссылкой на The Telegraph, своих клиентов уже предупредили британский банк Barclays, швейцарский Credit Suisse, американский JP Morgan, французский Societe Generale, немецкий Deutsche Bank. Канадский RBC Capital Markets и некоторые меньшие банки.

Экономисты прогнозируют, что, если Шотландия проголосует за свою независимость, ВВП Великобритании в 2015 году снизится почти на 1%.

Под удар может попасть национальная валюта Британии. После объявления результатов референдума курс фунта стерлингов может упасть на 5%.

Между тем, эксперты убеждены, что Шотландия, которая выберет независимость, несомненно окажется в глубокой рецессии.

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Шотландцы смогут определить судьбу своей страны уже 18 сентября. Если большинство населения проголосует за выход из состава Соединенного Королевства, Шотландия будет объявлена независимой 24 марта 2016 года.

Накануне референдума британские политики активно агитируют шотландцев не голосовать за независимость. Премьер-министр Дэвид Кэмерон написал колонку в Daily Mail, в которой заверил, что Британия "отчаянно хочет, чтобы Шотландия осталась в ее составе.

Премьер сравнил отделение Шотландии от государства с "прыжком в темноту". Кэмерон предрек шотландцам яркое будущее в составе королевства, пообещав больше привилегий.

В подтверждение этих слов вечером во вторник, 9 сентября, над лондонской резиденцией премьера на Даунинг-стрит рядом с британским был поднят флаг Шотландии.

Политики призвали высказать свое мнение по этому вопросу королеву Елизавету II, однако в Букингемском дворце заявили, что королева не будет вмешиваться в это, поскольку это право шотландского народа на самоопределение.