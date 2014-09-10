Гривня закрыла межбанк на уровне 13,30 за доллар

В среду, 10 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,2500, к 12:00 цены повысились до 12,9500/13,3500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 13,0000/13,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,6875/17,1430, к 12:00 цены ушли вверх до 16,7460/17,2675. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,8150/17,2070.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3471/0,3565, к 12:00 цены поднялись до 0,3477/0,3588. К закрытию торгов цены снизились до 0,3466/0,3578.