Украинцы в августе купили валюты на $200 млн больше, чем продали

Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в августе составила 201,3 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем валюты, купленной банками у населения, - 384 млн долл… Объем валюты, проданной населению, - 585,3 млн долл.», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, в августе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 969,3 млн долл. (в эквиваленте).

В то же время, по итогам января-августа чистая покупка валюты населением составила 1,738 млрд долл. (в эквиваленте), что в 7 раз выше показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (262,3 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в августе сократились на 509,7 млн долл. и по состоянию на 1 сентября 2014 года составили 15,738 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в июле составила 207,8 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 сентября 2014 года составили 15,831 млрд долл., что на 1,48% или на 239 млн долл. меньше показателя на 1 августа в 16,070 млрд долл.