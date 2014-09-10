Россия сократила поставки газа в Германию - СМИ

Об этом заявили в крупнейшей немецкой энергетической компании E.On, передает ZN.ua со ссылкой на Der Spiegel.

"Представитель компании сообщил журналистам, что сегодня по неизвестным причинам германская сторона получила меньше газа от России, чем это предусмотрено контрактом. Недополученное количество компенсировали запасами из хранилища", - отмечает издание.

Немецкий импортер газа RWE отказался комментировать сокращение поставок из России.

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Напомним, в среду глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив заявил, что в 14:00 Польша приостановила реверс газа в Украину из-за снижения поставок "Газпрома". В нефтегазовой компании PGNiG отметили, чтоПольша фиксирует уменьшение поставок законтрактованного российского газа с украинского и белорусского направлений.

Так, 8 сентября объемы газа, поступающие с восточного направления, уменьшились на 20%, а 9 сентября - на 24% относительно заказов польской компании у российского партнера - компании "Газпром-Экспорт".