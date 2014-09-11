Нацбанк отменил один из своих запретов на валютном рынке
08:23, 11 сентября 2014Финансы
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Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 9 сентября.
НБУ разрешил кредитование в валюте / Фото УНИАН
Национальный банк Украины отменил запрет на валютное кредитование клиентов банков - юридических лиц и физических лиц-предпринимателей с целью использования иностранной валюты на внутреннем рынке.
Об этом говорится в постановлении правления НБУ №557 от 9 сентября, которым вносятся изменения в постановление Нацбанка №515.
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Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины обязал банки выдавать валютные кредиты юридическим лицам, предпринимателям и постоянным представительствам нерезидентов исключительно для оплаты их внешнеэкономических обязательств.
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