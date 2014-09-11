Курс доллара к иене достиг 6-летнего максимума, евро упал до 14-месячного минимума

На мировых торгах в четверг, 11 сентября, курс доллара к иене приблизился к шестилетнему максимуму, а новозеландский доллар подешевел до семимесячного минимума после заявления Центробанка, что курс новозеландской валюты "неоправдан и нестабилен", передает Reuters.

Так, курс доллара к иене уже поднялся на 0,08 процента до 106,92 иены, ранее достигнув 106,94. Индекс доллара к валютной корзине поднялся на 0,02 процента до 84,299 и держится вблизи 14-месячного пика.

Читайте такжеКитай и Аргентина ограничивают использование доллара во взаимной торговлеДоллар стабильно растет на этой неделе, потому что инвесторы подозревают, что ФРС может начать повышение процентных ставок раньше, чем ожидают участники рынка. Укреплению доллара также помогает рост доходности американских облигаций. Новозеландский доллар подешевел на 0,6 процента до $0,8186, а австралийский доллар подорожал на 0,33 процента до $0,9184 после публикации неожиданно хороших данных о занятости в Австралии.

Евро подешевел на 0,09 процента до $1,2905, упав во вторник до 14-месячного минимума. Против швейцарского франка евро подскочил до месячного максимума 1,2119 франка, так как Национальный банк Швейцарии полон решимости удержать курс франка не выше 1,20 за евро, даже если для этого придется опустить процентные ставки ниже нуля.

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