ЕС введет в действие новый пакет санкций против России 12 сентября - СМИ

Совет Евросоюза введет с 12 сентября в действие новый пакет санкций против России, но они могут быть поэтапно отменены в зависимости от развития ситуации на востоке Украины, сообщил ПРАЙМ в четверг, 11 сентября, европейский дипломатический источник в Брюсселе.

Читайте такжеЭкономист: Радикальные санкции Запада ввергнут Россию в коллапс за неделю "Введение санкций в силу призвано продемонстрировать единство Евросоюза. Ожидается, что постановление Совета ЕС будет опубликовано 12 сентября, но в зависимости от развития ситуации на востоке Украины они (санкции) могут быть поэтапно отменены", - сказал он.

Послы 28 стран ЕС проведут в четверг, 11 сентября, в бельгийской столице четвертое с понедельника заседание по проблеме введения новых санкций против России. Дискуссия на эту тему в среду продолжалась 7 часов и завершилась безрезультатно.

Читайте такжеНовые санкции полностью запретят нефтяным компаниям Запада сотрудничество с РоссиейПо словам назначенной верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, приступающей к выполнению своих обязанностей с 1 ноября, "отдельным странам ЕС нужно больше времени (для принятия решения)".

Для введения нового пакета ограничительных мер в отношении России в действие требуется единогласное одобрение со стороны всех без исключения 28 стран ЕС.

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По данным западных СМИ, под новые санкции могут попасть три крупнейшие российские государственные нефтяные компании - "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", а также несколько холдингов военно-промышленного комплекса. Кроме того, под санкции могут попасть такие предприятия российского ВПК, как "Уралвагонзавод", "Оборонпром", Объединенная авиастроительная корпорация.

Евросоюз также намерен сократить максимальный срок обращения их долговых обязательств, размещенных в 28 странах ЕС, с 90 до 30 дней. Частью санкционного пакета, согласно сообщениям прессы, является и решение дополнительно внести в "черный список" еще не менее 20 физических лиц - граждан РФ.

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