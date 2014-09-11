В России ускорится рост цен из-за введения налога с продаж в дополнение к НДС

Президент Владимир Путин дал согласие на введение налога с продаж, но окончательное решение будет принимать правительство, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Решение президентом принято, категоричен другой чиновник. Точно решено не повышать НДС, налог с продаж введут на 90%, говорит сотрудник администрации президента.

Читайте такжеЧистая прибыль "Газпрома" за первый квартал упала на 41%Право регионов вводить налог с продаж правительство и Кремль обсуждают с весны. В начале августа президент Путин поручил проработать вопрос, и Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят регионам вводить налог с продаж со ставкой 3%. Это может принести бюджетам регионов до 200 млрд руб. в год, оценивал министр финансов Антон Силуанов.

Расчеты очень условные, говорил «Ведомостям» чиновник Минфина: не ясно, сколько регионов введет налог, какой будет собираемость. Так что доходы регионов могут составить и 30 млрд руб., допускал он.

Минфин предлагал вместо этого увеличить на 2 процентных пункта, до 20%, налог на добавленную стоимость (НДС), что принесло бы в федеральный бюджет 500 млрд руб.

Читайте такжеЕС введет в действие новый пакет санкций против России 12 сентября - СМИПоловину этой суммы Минфин был готов распределить среди регионов: их расходы сильно выросли из-за инаугурационных указов президента, которые велят повышать заработную плату бюджетникам. Налог с продаж введут далеко не все регионы, а вот НДС — это рост на весь бизнес, комментирует альтернативное предложение Минфина один из чиновников.

Против налога с продаж выступали Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг. Поддерживали — власти Москвы и помощник президента Андрей Белоусов, рассказывали «Ведомостям» несколько федеральных чиновников. Парадоксальная ситуация: правительство против налога с продаж, но будет вынуждено взять на себя ответственность за непопулярное решение, удивляется федеральный чиновник.

Москва и область введут налог одними из первых, считает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов: «В неформальных беседах пояснялось, что инициатива с налогом с продаж не была рассчитана в целом на все субъекты. Она была изначально ориентирована на то, чтобы крупные субъекты — Москва и область, Петербург и область — могли получить средства на крупные инфраструктурные проекты».

Введение налога с продаж может повредить экономическому росту, предупреждала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева: инфляция может вырасти — и ЦБ будет вынужден повысить ставки. Ранее крупнейшие ритейлеры признавали, что за новым налогом может последовать ценовой скачок. «Решение правительства ввести налог с продаж со ставкой до 3% может вызвать однократный скачок цен», — предупреждал финансовый директор X5 Retail Group Сергей Пивень.

Рост налоговой нагрузки на ритейл будет способствовать повышению розничных цен, прежде всего на продовольственные товары повседневного спроса, на 3-4% в год, такова оценка АКОРТ.

Введение налога добавит 1 п. п. к инфляции в 2015 г., подсчитало Минэкономразвития: недавно официальный прогноз инфляции на следующий год был повышен с 5 до 6-7%. По оценкам Владимира Осаковского из Bank of America Merrill Lynch, из-за обсуждаемого повышения налогов (рассматривалось и повышение НДС) инфляция уже к концу I квартала 2015 г. может намного превысить 8%. Ускорение инфляции — существенный минус, признавал в недавнем интервью «Ведомостям» премьер-министр Дмитрий Медведев, есть и другие сложности — раньше собираемость налога с продаж была плохая и, чтобы ввести налог вновь, следует гарантировать более высокое качество администрирования, нужна электронная верификация факта платежа.