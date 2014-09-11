Гривня на открытии межбанка упала до 13,40 за доллар

В четверг, 11 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,4000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне установились на уровне 16,6510/17,3024.

Цены на российскую валюту составили 0,3420/0,3614,

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Как сообщал УНИАН, в среду, 10 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,2500, к 12:00 цены повысились до 12,9500/13,3500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 13,0000/13,3000.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.