Гривня на открытии межбанка упала до 13,40 за доллар
10:26, 11 сентября 2014Финансы
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Вчера на закрытии торгов гривня стоила 13,30 за доллар.
Украинская валюта продолжает дешеветь / Фото УНИАН
В четверг, 11 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,4000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне установились на уровне 16,6510/17,3024.
Цены на российскую валюту составили 0,3420/0,3614,
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Как сообщал УНИАН, в среду, 10 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,2500, к 12:00 цены повысились до 12,9500/13,3500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 13,0000/13,3000.
Нацбанк в среду на рынок не выходил.
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