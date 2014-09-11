Кабмин выделил почти миллиард гривень на досрочные парламентские выборы
Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Кабинет министров Украины своим постановлением выделил 957,7 млн грн на обеспечение проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.
Согласно документу, опубликованному в газете «Урядовый курьер», средства выделены Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета.
Центральная избирательная комиссия должна в трехдневный срок с момента публикации постановления утвердить с Министерством экономического развития и торговли Украины, а также с Министерством финансов перечень расходов, и до 10 декабря подать отчет об использовании средств в Государственную казначейскую службу.
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Кроме того, Кабмин поручил Министерству финансов перечислить из госбюджета 957,7 млн грн в резервный фонд, согласовать эту процедуру с парламентским комитетом по вопросам бюджета, а также внести изменения в роспись госбюджета на 2014 год.
Как сообщал УНИАН, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 26 октября.