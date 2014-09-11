Кабмин выделил почти миллиард гривень на досрочные парламентские выборы

Кабинет министров Украины своим постановлением выделил 957,7 млн грн на обеспечение проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Согласно документу, опубликованному в газете «Урядовый курьер», средства выделены Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета.

Центральная избирательная комиссия должна в трехдневный срок с момента публикации постановления утвердить с Министерством экономического развития и торговли Украины, а также с Министерством финансов перечень расходов, и до 10 декабря подать отчет об использовании средств в Государственную казначейскую службу.

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Кроме того, Кабмин поручил Министерству финансов перечислить из госбюджета 957,7 млн грн в резервный фонд, согласовать эту процедуру с парламентским комитетом по вопросам бюджета, а также внести изменения в роспись госбюджета на 2014 год.

Как сообщал УНИАН, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 26 октября.