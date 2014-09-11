Российский рубль падает из-за санкций и дешевой нефти

Рубль начал биржевые торги четверга с незначительными потерями в ожидании развития ситуации вокруг принятия новых западных санкций и на фоне глобального и локального спроса на доллар США, а также в условиях дешевой нефти, сообшает Reuters.

Сдерживающими негативные тенденции факторами могут выступать приближение налогового периода, а также надежды на деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины, от чего во многом зависит принятие или отсрочка Евросоюзом новых ограничений против России.

В фокусе внимания - завтрашний совет директоров ЦБР по вопросам денежно-кредитной политики на фоне ускорения российской инфляции.

Читайте такжеОбвал на рынке нефти продолжился из-за геополитических рисков

"Отсутствие решения ЕС относительно санкций, а также предстоящее заседание Банка России продолжает удерживать инвесторов в напряжении. При этом снижение котировок нефти ниже отметки $100 за баррель стало еще одним фактором в формировании негативного настроя по отношению к рублю", - считает Алексей Егоров из "Промсвязьбанка".

К 10.30 мск доллар расчетами "завтра" оценивался на Московской бирже в 37,35 рубля, что на 6 копеек выше закрытия среды.