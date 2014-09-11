Гривня на межбанке к 12:00 упала до 13,50 за доллар

В четверг, 11 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,4000, к 12:00 цены повысились до 13,3000/13,5000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,6510/17,3024, к 12:00 цены ушли вверх до 17,1909/17,4535.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3420/0,3614, к 12:00 цены поднялись до 0,3552/0,3609.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 10 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,2500, к 12:00 цены повысились до 12,9500/13,3500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 13,0000/13,3000.

Нацбанк в среду на рынок не выходил.