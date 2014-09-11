Аналитик считает, что доллар в Украине может подешеветь до 12-12,50 грн

Американский доллар в Украине в случае улучшения внешнеторгового баланса страны может в среднесрочной перспективе подешеветь до 12-12,5 гривни, считает аналитик одного из крупнейших в мире инвестиционных холдингов Nomura Дмитрий Петров из Лондонского офиса компании.

"Если правительство сможет разместить евробонды или мы увидим дополнительные вливания капитала со стороны международных финансовых институтов (ЕБРР, МБ), это может поддержать гривню и помочь ей вернуться на более оправданный с фундаментальной точки зрения уровень в 12-12,5 гривни за доллар", - отметил он в комментарии УНИАН.

К 12.00 сегодняшних торгов на украинском межбанке доллар достиг максимального своего значения с начала сентября в 13,5 гривни, что на 10 копеек дороже, чем в начале дня, и на 20 копеек дороже, чем на вчерашнем закрытии рынка.

С начала этого месяца самый низкий курс доллара на межбанке был на уровне 12,6 гривни.

Эксперт отметил, что Нацбанк Украины в ближайшие недели и месяцы будет поддерживать курс гривни интервенциями на межбанковском рынке, заметив, что без них украинскую валюту ожидает дальнейшее снижение.

Главной причиной Петров назвал несбалансированность внешнеторгового баланса Украины в условиях падения экспорта из-за конфликта на Донбассе, введенных Россией торговых ограничений и экономического замедления в странах СНГ на фоне не такого уж значительного уменьшения импорта в Украину.

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Кроме того, Nomura ожидает небольшого, но продолжающегося вывода частного капитала из Украины.

"Несбалансированность внешней торговли указывает на дефицит валюты. Низкая ликвидность может привести, скорее всего, к агрессивным движениям и потенциально может на короткое время опустить гривню до уровня 14-14,5 за доллар - до получения Украиной следующего транша МВФ", - сказал он.

Эксперт напомнил, что украинские власти ожидают получить следующую порцию помощи МВФ в декабре этого года, заметив, что задержка с ее предоставлением создает дополнительные угрозы для гривни.

"Нацбанк должен предпринять постепенные шаги для того, чтобы оживить межбанковский рынок для стабилизации курса в среднесрочной перспективе", - добавил Петров.

Как сообщал УНИАН, в конце августа украинская гривня обновила исторический минимум своей стоимости на межбанковском рынке в 14,4 гривни за доллар, побив предыдущий антирекорд с апреля этого года на 1,1 гривни.

С момента введения гривни в оборот, в 1996 году, она резко девальвировала трижды: в 1998 году - почти в три раза, до около 5 с 1,8 грн; в конце 2008 года - менее, чем вдвое - до 8 грн; и в феврале-апреле этого года, когда курс достиг значения в 13,3 по сравнению с около 8,5 грн в начале года. После пика доллар откатился назад и почти до конца июля стоил меньше 12 грн.