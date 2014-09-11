Минобороны отчиталось, сколько и на что потратили денег из резервного фонда

Правительство намерено в 2014 году выделить из резервного фонда силовым структурам Министерства обороны на выполнение задач по обороне страны 11,7 млрд грн, ведомство уже получило 6,9 млрд грн.

Такие данные Минобороны представило в пресс-релизе, переданном журналистам на пресс-конференции в четверг.

«Фактически из этого ресурса (11,7 млрд грн) получено 6,9 млрд грн средств (59%), из которых потрачено 3,2 млрд грн (46%)», – сказано в сообщении.

В частности, в Минобороны сообщили, что 1,6 млрд грн из полученных средств было потрачено на денежное обеспечение военнослужащих, 695 млн грн – на горюче-смазочные материалы, 139 млн грн – на вещевое обеспечение (бронежилеты), 136 млн грн – на выплату одноразовой денежной помощи семьям погибших военнослужащих.

Что касается тех средств, которые получены, но еще не потрачены – 3,7 млрд грн, Минобороны намерено использовать их до конца года по мере выполнения договоров. В частности, 1,3 млрд грн будет направлено на ремонт вооружения и военной техники, 752 млн грн – на выплату денежного обеспечения, 733 млн грн – на закупку горюче-смазочных материалов, 563 млн грн – на закупку новой техники и 178 млн грн – на обеспечение питания.

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Кроме того, по данным Минобороны, на сегодняшний день заключено 240 договоров на сумму более 3 млрд грн на тыловое обеспечение армии. В частности, 36 договоров на сумму 1,7 млрд грн заключено на закупку горюче-смазочных материалов, 64 договора на сумму почти 1 млрд грн – на оплату питания, 122 договора на 383 млн грн – на вещевое обеспечение, из которых 171 млн грн – на бронежилеты. При этом продолжаются процедуры закупки на сумму 1,8 млрд грн, из которых 1,2 млрд грн предусмотрено на закупку горюче-смазочных материалов.

Как сообщал УНИАН, представители Минобороны сообщали, что ведомство рассчитывает до конца 2014 года закупить и передать украинской армии 145 единиц новейшей военной техники, включая самолеты и вертолеты.