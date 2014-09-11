Нацбанк настаивает, что доллар должен стоить не более 12,90 гривень

Национальный банк Украины 10 сентября провел встречу с представителями 40 крупнейших банков Украины, в ходе которой обсудил с ними последние тенденции на валютном рынке и необходимые меры по сохранению курсовой стабильности.

Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

Согласно сообщению, участники встречи снова отметили, что уровень курса 12,50 - 12,90 грн/ долл. США является наиболее адекватным.

"Сейчас регулятор стремится говорить с банкирами на одном языке. Наш последний опыт общения и реализация совместно принятых решений уже продемонстрировали свою эффективность, положительно повлияв на валютный рынок", - приводит пресс-служба слова главы НБУ Валерии Гонтаревой

По ее мнению, солидарная ответственность банковского сообщества перед обществом является залогом стабильности гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями 40 крупнейших украинских банков 4 сентября договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 12,4-12,9 грн/долл. в течение ближайших недель.

Тем не менее, в четверг, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов снизились до 13,3000/13,5000 грн/долл. против 12,9000/13,4000 грн/долл. на открытии торгов.