Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 13,50 за доллар

В четверг, 11 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,4000, к 12:00 цены повысились до 13,3000/13,5000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на отметке 13,5000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,6510/17,3024, к 12:00 цены ушли вверх до 17,1909/17,4535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 17,3148/17,4480.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3420/0,3614, к 12:00 цены поднялись до 0,3552/0,3609. К закрытию торгов цены снизились до 0,3578/0,3609.