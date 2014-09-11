Россия в ответ на санкции грозится запретить импорт автомобилей и одежды

Россия подготовила ответные меры на новый пакет санкций, согласованный Евросоюзом, заявил помощник президента России Андрей Белоусов. В частности, она может ввести запрет на импорт автомобилей и некоторых видов одежды.

«У нас есть целый ряд несельскохозяйственных продуктов, где наши, прежде всего европейские, партнеры больше зависят от России, чем Россия от них. Это касается, например, завоза автомобилей, прежде всего подержанных автомобилей, это касается некоторых видов товаров легкой промышленности, где мы уже сами можем производить. Не всех, некоторых видов одежды», — сказал Белоусов в кулуарах Самарского экономического форума.

Впрочем, отметил помощник президента, есть надежда, что «здравый смысл возобладает» и ответные санкции не понадобятся. «Сейчас Минэкономразвития уже подготовило, насколько я знаю, перечень этих товаров. Но, я надеюсь, что здравый смысл возобладает и мы не будем вынуждены вводить эти ответные меры», — пояснил он.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу закон, позволяющий ввести санкции против России

Как пишут «Ведомости», Белоусов также подтвердил, что российские власти поддержат попавшие под западные санкции компании. По его словам, формы поддержки уже вырабатываются. «Не хотел бы говорить по поводу “Роснефти” и компаний, которые попали (под санкции), и конкретные суммы называть. Сейчас вырабатываются формы поддержки. Она, безусловно, будет оказана — это единственное, что могу сказать», — заявил он.

Сегодня дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что Евросоюз принял решение о новых санкциях в отношении России. Они вступят в силу в пятницу, 12 сентября, после публикации в официальном журнале ЕС. Впоследствии было опубликовано официальное заявление председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, в котором он подтвердил, что новые ограничительные меры в отношении России вступят в силу 12 сентября.

Ссреди этих мер будет дальнейшее ограничение доступа на европейский рынок капитала для российских компаний. Собеседники Bloomberg уточняют, что ЕС также раскроет условия, при которых санкции могут быть отменены.

Новые санкции в отношении Москвы могут коснуться добычи нефти в России крупнейшими мировыми энергокомпаниями, включая ExxonMobil и BP, рассказывали ранее источники Bloomberg. Они дополнят ограничения в финансовой, оборонной и энергетической сферах, сообщало агентство со ссылкой на двух чиновников. Газеты Financial Times и The Wall Street Journal писали, что они могут ударить по «Роснефти», «Газпром нефти», «Транснефти», «Оборонпрому», Объединенной авиастроительной корпорации и «Уралвагонзаводу».

Ответом России на предыдущий санкционный пакет Запада стал запрет от 7 августа на импорт фруктов, овощей, мяса и другой продовольственной продукции. Это привело к росту цен, который в некоторых регионах достиг 20-30%.

Читайте такжеЕБРР: Россия больше всех пострадает от своего же продуктового эмбарго