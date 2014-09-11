Рубль в ожидании санкций обновил исторический минимум

Курс доллара в ходе торговой сессии 11 сентября поднялся на 22 копейки и достиг отметки в 37,51 рубля, тем самым обновив исторический максимум. Курс евро одновременно увеличился на 31 копейку, составив 48,44 рубля. Бивалютная корзина, рассчитанная по последней сделке, выросла на 32 копейки до 42,49 рубля, сообщает Lenta.ru‎.

Рост курса происходит на фоне новостей о том, что новые санкции в отношении России все-таки будут введены с 12 сентября.

В начале сентября основные валюты падали к рублю на фоне снижения напряженности в Украине и установившегося перемирия в конфликте. Однако новости о новых санкциях вновь побудили инвесторов выходить из рублевых активов, что и приводит к ослаблению российской денежной единицы.

Российские фондовые индексы в ходе торгов 11 сентября снижаются. Индекс РТС упал на 0,8 процента, а основной показатель ММВБ — на 0,28 процента.