Рубль в ожидании санкций обновил исторический минимум
Рост курса происходит на фоне новостей о том, что новые санкции в отношении России все-таки будут введены с 12 сентября
Курс доллара в ходе торговой сессии 11 сентября поднялся на 22 копейки и достиг отметки в 37,51 рубля, тем самым обновив исторический максимум. Курс евро одновременно увеличился на 31 копейку, составив 48,44 рубля. Бивалютная корзина, рассчитанная по последней сделке, выросла на 32 копейки до 42,49 рубля, сообщает Lenta.ru.
Рост курса происходит на фоне новостей о том, что новые санкции в отношении России все-таки будут введены с 12 сентября.
В начале сентября основные валюты падали к рублю на фоне снижения напряженности в Украине и установившегося перемирия в конфликте. Однако новости о новых санкциях вновь побудили инвесторов выходить из рублевых активов, что и приводит к ослаблению российской денежной единицы.
Российские фондовые индексы в ходе торгов 11 сентября снижаются. Индекс РТС упал на 0,8 процента, а основной показатель ММВБ — на 0,28 процента.