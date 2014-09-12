Санкции США ударят по Сбербанку и основным финансовым фондам России

США предпримут в пятницу, 12 сентября, новые меры по ограничению доступа крупным российским банкам, включая Сбербанк, на американский рынок капитала в наказание за вмешательство России в конфликт в Украине, передает Reuters.

Читайте такжеРомпей: санкции против РФ можно будет пересмотреть в конце сентябряПо времени их введение совпадет с новыми санкциями Евросоюза, в обоих случаях ограничения коснутся энергетического, финансового и оборонного секторов российской экономики.

Читайте такжеЭкономист: Радикальные санкции Запада ввергнут Россию в коллапс за неделю США и ЕС начали вводить первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма в марте этого года и утверждений об оказании помощи пророссийским сепаратистам на востоке Украины. Кремль категорически отрицает помощь боевикам.

Вашингтон идет на новые санкции вопреки хрупкому перемирию в украинском конфликте и заявлениям президента Украины Петра Порошенко о том, что РФ вывела большую часть своих войск.

Читайте такжеГазовый эшафот России В июле США фактически закрыли свои рынки капитала для пяти российских банков - ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, ВЭБа и Россельхозбанка, лишив их доступа к рынку акций и облигаций сроком обращения свыше 90 дней.

Источники, говорившие на условиях анонимности, сказали, что власти США намерены распространить подобные меры и на Сбербанк, крупнейший российский банк по объему активов, и ужесточить ограничения против всех шести финансовых организаций, запретив физическим лицам и компаниям США проводить сделки с их новыми облигациями сроком обращения более 30 дней.

Белый дом заявил, что санкции будут обнародованы в пятницу, 12 сентября.