Новые санкции Евросоюза против России вступили в силу



В официальном журнале ЕС в пятницу опубликованы названия компаний, в отношении которых вводятся новые санкции Евросоюза, ограничения на предоставление займов вводятся для пяти российских банков, трех нефтяных и трех оборонных компаний.

В частности, в новый санкционный список ЕС вошли "Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК).

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Как сообщает Прайм, в санкционный список включены девять российских оборонных концернов - это концерн "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", концерн ПВО "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". Поставки европейских технологий двойного назначения этим компаниям запрещаются с 12 сентября.

Также Евросоюз запретил организацию долгового финансирования для трех топливно-энергетических компаний России - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти". ЕС ввел запрет на торги облигациями этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг.

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Кроме того, ЕС ввел ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ и Россельхозбанка. Данные банки не перечисляются по названиям, этот список остался неизменен по сравнению с последней редакцией санкций от 31 июля этого года. Резиденты ЕС больше не смогут предоставлять этим российским банкам кредиты, кроме того запрещены операции с новыми выпусками облигаций и других ценных бумаг со сроками обращения свыше 30 дней.

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Евросоюз внес еще 24 фамилии в "черный список" для России и Украины, доведя общее число его фигурантов до 119. Под санкции попали глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, премьер "ДНР" Александр Захарченко, Владимир Жириновский, вице-спикеры Госдумы Васильев, Мельников, Лебедев, Левичев.

Всем им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Санкции вступили в действие с момента публикации.