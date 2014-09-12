В МВФ приветствуют перемирие на востоке Украины, но напоминают о рисках для экономики

Международный валютный фонд как ключевой кредитор Украины приветствует достижение мирных договоренностей относительно урегулирования ситуации на востоке Украины и сохранение режима перемирия в зоне антитеррористической операции, заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря МВФ Уильям Мюррей.

«Мы приветствуем факт установления режима прекращения огня. На текущий момент мы исходим из допущения, что конфликт пойдет на убыль», - сказал Мюррей.

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В то же время он отметил, что военные действия несут существенные риски и они лягут в основу пересмотра макропоказателей развития Украины, который будет сделан в ближайшее время. «Мы постоянно ведем мониторинг выполнения программы кредитования украинской экономики», - подчеркнул представитель Фонда.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

Также МВФ допускает, что при условии положительного решения Совета директоров МВФ Украина до конца 2014 года может получить третий и четвертый транши кредита в объеме 2,7 млрд долл.

Одновременно МВФ, руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25%. Рецессия, по данным МВФ, углубится и потребует новых финансовых вливаний. В 2015-м падение экономики составит 4,25%.

По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей востока Украины. Дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл.

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В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ.

Также отмечается, что на фоне всех негативных событий вырастет дефицит государственного бюджета – до 7,25% ВВП в 2014 году и до 8% ВВП в 2015 году против прогнозированных ранее 5,8% ВВП в 2014 году и 3,9% ВВП в 2015 году.