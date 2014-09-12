Российский рубль упал до рекордного минимума на фоне санкций Запада

Валютные торги на Московской бирже в пятницу, 12 сентября, начались с нового рекорда курса доллара к рублю, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеНовые санкции Евросоюза против России вступили в силуНа 10.10 мск доллар повысился на 20 копеек и стоит 30,71 рубля. В первые минуты сессии котировки достигали 37,72 рубля.

Курс евро растет на 25 копеек - до 48,73 рубля.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу закон, позволяющий ввести санкции против РоссииСегодня вступили в силу новые санкции ЕС в отношении России. Ограничительные меры в отношении РФ введут 12 сентября и США.

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Российские биржи отреагировали на введение санкций умеренным снижением. Индекс ММВБ к 10.18 мск потерял 0,5% и достиг отметки 1442,18 пункта, индекс РТС подешевел на 1% и составил 1205,97 пункта.