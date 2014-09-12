Гривня продолжает падать - 13,70 за доллар

В пятницу, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 13,30/13,70 грн/долл. против 13,50 грн/долл. на закрытии торгов 11 сентября.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 17,1849/17,7017 грн/евро против 17,3148/17,4480 грн/евро на закрытии торгов в четверг.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3534/0,3642 грн/рубль против 0,3578/0,3609 грн/рубль на закрытии торгов 11 сентября.

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