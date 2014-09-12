Хакеры взломали почту фискальной службы и отправили в отставку Билоуса

Хакеры взломали почту Государственной фискальной службы и сообщили об отставке ее главы Игоря Билоуса.

«Это неправда, Билоус не подал в отставку. Сообщения, которые отправляются с нашей почты, считайте недействительными», - сообщили УНИАН в пресс-службе ГФС, добавив, что в ближайшее время ведомство выступит с официальным опровержением данной информации.

В частности, в фейковом сообщении Билоус якобы заявил, что не смог «сломать бюрократическую машину» и планирует участвовать в предстоящих выборах.

«Сегодня я написал заявление об увольнении на имя премьер-министра Украины. Это непростое решение в такой тяжелый для моей страны период. Это тяжелое персональное решение. Я горжусь тем, что мне удалось немало сделать за короткое время пребывания на посту председателя Государственной фискальной службы Украины, - говорится в сообщении от имени Билоуса. - Почему я иду? Честно говоря, я очень устал от невозможности сломать бюрократическую машину. Налоговые реформы так и остались на бумаге. К сожалению, я не стал авторитетом для своих заместителей. Многие свяжет мою отставку с началом предвыборной кампании. Буду честным: есть амбиции сделать Украину лучше. Если для этого нужно идти в политику, - я готов».

Ранее Фискальная служба сообщила, что с поддельных почтовых адресов ведомства рассылается вредоносное программное обеспечение.

В частности, служба указала несколько почтовых адресов: kabminonline@minrd.gov.ua, nalogs_ki@minrd.gov.ua, nalogs@minrd.gov.ua и nalogs_ua@minrd.gov.ua. С данных адресов приходят письма, которые содержат предложение ознакомиться с документами по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а приложения содержат вредоносное программное обеспечение.

Фискальная служба рекомендует получателям писем срочно уведомить об этом Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины, СБУ и МВД Украины и отправить им образцы вредоносного программного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 сентября, некоторые СМИ со ссылкой на «пресс-службу ГСЧС Украины» сообщили о якобы утечке ртути на заводе «Радикал» и эвакуации в связи с этим жителей Днепровского района Киева. В то же время официального сообщения по этому поводу от ГСЧС не было. ГСЧС Украины в г. Киеве оперативно опровергли эту информацию, назвав ее неправдивой. В свою очередь, в столичном главке милиции сообщили, что данная информация появилась путем рассылки с неизвестного адреса сообщений на е-mail, в том числе СМИ, а в СБУ заявили, что устанавливают лиц, разославших фейковое сообщение.

Миллионы украинцев в течение последних нескольких дней подверглись вирусным SMS-атакам. Абоненты мобильной связи начали массово получать подозрительные сообщения с текстом «Привет:-) Тебе фото…». По данным Службы безопасности, информационная диверсия по заражению вирусным ПО мобильных телефонов украинцев ведется с российских информационных ресурсов спецслужбами РФ.