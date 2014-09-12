Фискальная служба предлагает отменить торговые патенты

Государственная фискальная служба (ГФС) предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, отменив необходимость приобретать торговые патенты при осуществлении некоторых видов предпринимательской деятельности.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно порядка уплаты сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности)» опубликован на официальном сайте ведомства.

«Существующая процедура приобретения торгового патента и необходимость предоставления в территориальные контролирующие органы для сверки оригиналов или нотариально заверенных копий документов, на основании которых заполнена заявка, являются обременительными для плательщиков», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предусматривает, что для осуществления некоторых видов предпринимательской деятельности, предусмотренных ст. 267 Налогового кодекса, субъект хозяйствования подает в территориальный контролирующий орган заявку, которая может быть основанием для постановки на учет в качестве плательщика сбора по неосновному месту учета. Также документ предполагает отмену нормы о сверке с оригиналами или нотариально заверенными копиями документов, на основании которых заполнена заявка. В частности, субъект хозяйствования в заявке только предоставляет информацию о реквизитах платежного документа о полной или частичной уплате сбора. При этом именно субъект хозяйствования несет персональную ответственность за достоверность информации, указанной в заявке.

«Введение норм законопроекта будет способствовать улучшению бизнес-среды в результате снижения административных барьеров для ведения бизнеса, уменьшения времени и материальных затрат субъектов хозяйствования на выполнение обязанностей налогоплательщиков», - говорится в пояснительной записке ГФС.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба создана на базе Миндоходов, подчиняется Министерству финансов. Главой службы назначен Игорь Билоус, его первым заместителем, который курирует налоговую милицию, Владимир Хоменко, а заместителем, курирующим таможенную политику, Анатолий Макаренко.