Министр финансов предложил ЕБРР инвестировать в украинские банки

Министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе встречи с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Филлипом Беннеттом 11 сентября предложил организации инвестировать в банковский сектор Украины, сообщила пресс-служба министерства.

«Проблемы значительной части украинских банков как объективные – это отток вкладчиков, в частности, в связи с боевыми действиями на востоке, так и субъективные – неэффективный менеджмент. Приход такого солидного партнера (как ЕБРР – УНИАН) позволил бы нам укрепить сектор», – цитирует министра пресс-служба.

Согласно сообщению, Шлапак обратил внимание на необходимость капитализации украинских банков и предложил ЕБРР рассмотреть возможность участия в капитале банков.

Также Шлапак подчеркнул, что Украина заинтересована в финансовой поддержке ЕБРР совместно с другими международными финансовыми институтами инвестиционных проектов в энергетическом секторе, в частности, связанных с модернизацией газотранспортной системы.

«Мы заинтересованы в скорейшем подписании соглашений по проекту «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой–Помары–Ужгород», – отметил министр.

Кроме того, Шлапак подчеркнул необходимость предоставления помощи в восстановлении восточных территорий Украины, на которых продолжается АТО.

«Нам нужна помощь наших партнеров в восстановлении востока Украины, который очень пострадал в ходе войны. Здесь нам нужна очень оперативная помощь – восстановить инфраструктуру, школы, больницы», – пояснил министр.

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Справка УНИАН. ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) в рамках 329 проектов. В мае в ЕБРР заявили, что банк намерен ежегодно инвестировать в экономику Украины 1 млрд евро.