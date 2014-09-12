Гривня отвоевала у доллара 5 копеек

В четверг, 11 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установилась на уровне 13,3000/13,6500 грн/долл. против 13,30/13,70 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к середине торгов установились на уровне 17,1862/17,6385 грн/евро против 17,1849/17,7017 грн/евро на открытии торгов.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 установились на уровне 0,3532/0,3628 грн/рубль против 0,3534/0,3642 грн/рубль на открытии торгов.

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