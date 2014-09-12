США оштрафовали Hewlett-Packard на $59 млн за подкуп российских чиновников

Суд в США оштрафовал российское отделение компьютерной компании Hewlett-Packard, признанной виновной в подкупе российских чиновников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минюст.

В заявлении ведомства говорится, что представители ЗАО Hewlett-Packard A.O. признали себя виновными на судебном заседании в Калифорнии, где базируется штаб-квартира НР.

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По данным обвинения, менеджеры российского филиала создали секретный фонд, взятки из которого помогли компании обеспечить выгодный контракт на 35 миллионов евро.

По итогам слушаний, компания была оштрафована более чем на 58,7 миллионов долларов.

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