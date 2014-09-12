Украина подготовила персональные санкции против тех, кто поддержал российскую агрессию

Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечается в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью и СМИ, предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, поддержавших агрессию, блокирования активов юридических лиц, поддержавших российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запреты на выведение капиталов за пределы Украины юридическими лицами – резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, поддержавшими военную агрессию России в отношении Украины.

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Кроме того, Кабмин предлагает не выдавать лицензии на ввоз в Украину с территории России национальной валюты - гривни, запретить юридическим лицам – резидентам РФ участие в приватизации, а также запретить осуществлять закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов Российской Федерации, кроме случаев, когда такие закупки не могут быть замещены и это подтверждено Министерством экономического развития и торговли.

«Также санкции предполагают запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности резидентам РФ и введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля продуктов питания, товаров легкой промышленности, косметических средств и товаров бытовой химии российского происхождения», - говорится в сообщении.

При этом в Кабинете министров не уточнили, в отношении каких именно компаний и физических лиц могут быть введены санкции. В то же время, в середине августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк анонсировал, что вступление закона в силу позволит правительству передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций в отношении 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины. Текст закона опубликован в газете «Голос Украины».

Согласно тексту закона, его задачей является защита национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности, противодействие терроризму, защита и восстановление нарушенных прав украинских граждан. Санкции могут быть введены против иностранного государства, физического или юридического лица иностранного государства, лиц без гражданства против террористов и их пособников.

Основаниями для введения санкций являются прямые или потенциальные угрозы иностранного государства, физических или юридических лиц в отношении суверенитета Украины, ее территориальной целостности, оккупация территории Украины или создание барьеров для экономического роста Украины, причинение материального ущерба. Также основаниями для введения санкций могут служить решения Генеральной ассамблеи или Совета безопасности ООН, решения и регламенты Совета Европы, факты нарушения Общей декларации прав человека или Статуса ООН.

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Виды санкций, согласно тексту закона, разделены на 25 позиций и предполагают, в частности, блокирование активов, ограничение торговли, ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по украинской территории, остановку выполнения финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации, запрет на участие в процессе государственных закупок, запрет на участие в операциях с ценными бумагами, запрет на передачу технологий и имущественных прав, а также запрет и отмену всех переговоров, визитов и деловых контактов.

Как отмечается, санкции могут быть срочными или бессрочными. Решение о введении санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины и указом президента Украины оно вводится в действие.