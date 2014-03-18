Курс доллара может достичь отметки 12-13 гривень за доллар - Сухомлин

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Александр Сухомлин, советник министра экономики Павла Шереметы.

В первый день назначения Министром экономического развития и торговли П.Шереметы я положил служебную записку, что в настоящее время ключевой проблемой является стабильность национальной валюты и предложил две действенные меры. В связи с тем, что на курс давит отрицательное сальдо платежного баланса, предложено временно вернуть сбор на покупку валюты. Кроме этого с целью ограничения спекулятивных операций Правительства взять под контроль выдачу кредитов рефинансирования Национальным банком.

Надеюсь, что меры будут приняты. Иначе из нашего с вами опыта предыдущих лет ожидаемый уровень девальвации национальной валюты 50%-60%, то есть 12-13 грн. за доллар.

Напомним, что 17 марта курс доллара США вновь преодолел психологический рубеж в 10 гривен за доллар. Аналогичный курс был зафиксирован в конце февраля, но тогда Нацбанку удалось стабилизировать котировки и вернуть курс ниже этой отметки.