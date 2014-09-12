Восстановительные работы на востоке потребуют 12 млрд гривень – Гройсман

Восстановительные работы на востоке страны, где ведется антитеррористическая операция, потребуют порядка 11,8 млрд грн, заявил в ходе брифинга вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы всего имеем 11 тыс. 325 объектов (которые необходимо восстановить - УНИАН) на общую сумму 11,8 млрд грн. Но я должен сказать, это предварительные данные. Есть города, к которым пока нет доступа, и мы не можем объективно оценить потери», - сказал Гройсман.

При этом он добавил, что в перечне объектов для восстановления 4,5 тыс. жилых домов, 132 промышленных предприятия, 217 объектов энергообеспечения и 45 детских садов, школ и учреждений системы образования.

В то же время, говоря о поиске средств, необходимых для проведения восстановительных работ, Гройсман обратился к главам дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и руководителям представительств международных организаций, отметив, что сейчас крайне важно работать прозрачно. "Нам очень важно, чтобы все наши действия, планы были прозрачными. Чтобы все объемы необходимой помощи мы формировали с вами вместе", - сказал Гройсман, обращаясь к дипломатам.

Он также отметил, что правительство определило первоочередные задачи по восстановлению Донбасса. В частности, в первую очередь правительство намерено оказать срочную помощь переселенцам из зоны АТО и подготовить освобожденные украинской армией территории к зимнему периоду путем восстановления поврежденной инфраструктуры.

Далее правительство намерено разработать детальную программу восстановления востока Украины, в которой будут заложены планы по срокам, объемам и источникам финансирования.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что масштабы разрушений на востоке таковы, что на восстановление инфраструктуры потребуются значительные средства - около 8 млрд долларов.