ЕС готов выделить Украине 8 млрд евро при условии проведения реформ

14:51, 12 сентября 2014
Финансы
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Президент Европарламента убежден, что Соглашение об ассоциации даст толчок для экономического роста и модернизации экономики Украины. 

ЕС назвал четкие условия помощи Украине / Фото УНИАН

Президент Европейского парламента Мартин Шульц заявляет, что Европейский Союз готов выделить Украине 8 млрд евро при условии проведения необходимых реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на международном форуме в Киеве.

"Мы убеждены, что это соглашение (об ассоциации с Украиной - УНИАН) даст толчок для дальнейшего экономического роста и модернизации экономики Украины. 8 млрд евро будут направлены в Украину для стабилизации экономики", - сказал Шульц.

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Он напомнил, что эта экономическая помощь имеет четкие требования, согласно которым Украина должна внедрять необходимые реформы.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия решила выделить Украине 11 млрд евро сроком на 7 лет. Среди этих средств планируется выделение 8 млрд евро от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

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