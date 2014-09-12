Гривня к закрытию межбанка упала до 13,80 за доллар
16:16, 12 сентября 2014Финансы
0
Украинская валюта уверенно приближается к уровню 14 гривень за доллар.
Доллар на межбанке уже стоит 13,80 грн / Фото УНИАН
В пятницу, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,30/13,80 против 13,30/13,65 на 12:00.
Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,2062/17,8489 против 17,1862/17,6385 на 12:00.
Читайте такжеАналитик считает, что доллар в Украине может подешеветь до 12-12,50 грн
По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3508/0,3643 против 0,3532/0,3628 на 12:00.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter