Гривня к закрытию межбанка упала до 13,80 за доллар

В пятницу, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,30/13,80 против 13,30/13,65 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,2062/17,8489 против 17,1862/17,6385 на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3508/0,3643 против 0,3532/0,3628 на 12:00.