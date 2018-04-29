Баланс недели: газовый шантаж России, новые санкции Запада и реформы в Украине

Задекларированное 5 сентября в Минске перемирие не остановило кровопролитие на востоке Украины. Российские боевики в течение минувшей недели не прекращали обстрел позиций украинских военных. Запад отреагировал на такие действия Кремля новым пакетом санкций, а Россия в ответ активизировалась на газовом фронте – начала сокращать поставки топлива в Европу, тем самым срывая реверс в Украину.

Первой приняла удар Польша. В преддверии санкций, с 8 сентября «Газпром» стал сокращать поставки газа в эту страну, не объяснив причин. По данным польской нефтегазовой компании PGNIG, объем сначала был снижен на 24%, а 10 сентября дефицит составил около 45%. Как результат, 10 сентября в 14.00 Польша была вынуждена прекратить реверсные поставки газа в нашу страну.

Глава «Укртрансгаза» Игорь Прокопив заявил, что польская сторона попросила 2 дня технического перерыва для поиска необходимого ресурса на своем рынке. И он был найден – 12 сентября Польша возобновила реверс газа в Украину.

Под прицел российского газового монополиста попала и Словакия. В четверг, 11 сентября, в день принятия ЕС окончательного решения о введении в силу с 12 сентября нового пакета ограничительных мер против России, словацкая газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysel официально подтвердила, что поставки газа из РФ сократились на 10%, но пока это не угрожает поставкам топлива клиентам компании. А вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак в ходе визита в Киев уверил, что его страна может гарантировать 40% импортного газа для Украины (словацкий – наиболее перспективный реверсный маршрут для Украины, мы можем получать по этому направлению порядка 27 млн кубометров газа в сутки, приблизительно 14 млн кубометров с территории Польши и Венгрии).

Кроме того, по словам Прокопива, «Газпрому» удалось искусственно повысить цены на газ для Венгрии, что автоматически сделало невыгодным использование этого реверсного маршрута в Украину. Газ из Словакии Украина покупает по 320-330 долл. за тысячу кубометров, а его реверс из Венгрии, после манипуляций «Газпрома», обошелся бы в свыше 400 долл.

Сокращение поставок газа коснулось и Германии, и Австрии, но объемы падения там не посчитали критическими.

Пытаясь пресечь газовый шантаж Кремля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Европейскому Союзу с призывом начать проверку действий России по сокращению поставок газа в страны-члены ЕС.

«Идея российского «Газпрома» понятна: остановить реверсный поток. Они хотят заморозить нас зимой», - сказал Яценюк.

Кроме прямого удара по Украине, эксперты усматривают в сокращении поставок российского газа желание Москвы надавить на Евросоюз в виду введения новых санкций. Поддаваться шантажу Кремля страны ЕС не должны, потому что в это случае «Газпром» продолжит действовать подобным образом, считает эксперт польского Института энергетических исследований (ISP) Павел Поправа.

По мнению президента Центра глобалистики Стратегия XXI Михаила Гончара, Европе в ответ на действия «Газпрома» стоит провести стресс-тесты своей газотранспортной системы, прекратив закупку российского «голубого топлива» на две недели.

«Европе стоило бы провести натурные стресс-тесты, отказавшись, допустим, на две недели от российского газа, и посмотреть, как сработает их система. Они себе это могут позволить. У них в хранилищах сейчас газа под завязку», - сказал Гончар.

Официальный Евросоюз, традиционно, не так категоричен. Отреагировать на сокращение поставок газа в Еврокомиссии пообещали, но вот только истинная причина таких действий «Газпрома» осторожным европейцам все еще якобы не ясна.

«Причины сокращения объемов газа могут быть разными, может быть и техническая причина. И если причина техническая, то нет смысла затрагивать этот вопрос в трехстороннем порядке, или в диалоге. Если это будет другое, тогда да, мы затронем этот вопрос во время трехсторонней встречи 20 сентября в Берлине», - сказала представитель вице-президента Еврокомиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер.

Кстати, 20 сентября будут также рассмотрены конфликтные вопросы в газовых отношениях Украины и России. Так что берлинская встреча пройдет в трехстороннем формате.

По заслугам и "честь"

Как Кремль не старался, но его газовый шантаж не подействовал - Евросоюз решился на следующую волну санкций в отношении путинской России. Новые ограничения были утверждены еще в понедельник, 8 сентября, но тогда ЕС отложил их введение из-за несогласия с ними Финляндии и Италии. Но кульбиты «Газпрома», видимо, придали уверенности европейским политикам. В пятницу, 12 сентября, санкции были обнародованы и вступили в силу. На этот раз они коснулись российских нефтяных гигантов «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть» - ЕС ввел запрет на торги их облигациями сроком обращения свыше 30 дней, а также на участие европейских компаний в организации выпусков таких бумаг. Введен запрет и на участие западных компаний в разработке нефтяных месторождений РФ, как и на предоставление технических услуг в этой сфере.

В санкционный список Евросоюза попали и 9 оборонных предприятий России. Европейские технологии двойного назначения с 12 сентября не будут поставляться «Сириусу», «Станкоинструменту», «Химкомпозиту», «Калашникову», «Тульскому оружейному заводу», «Технологиям машиностроения», «Высокоточным комплексам», «Алмазу-Антей» и «Базальту».

Ужесточены и ограничения для финансового сектора России. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк теперь не смогут привлекать на европейском рынке капитала кредиты сроком более 30 дней, а инвесторам из ЕС запрещено приобретать и торговать новыми облигациями этих банков, их акциями и другими ценными бумагами сроком обращения более 30 дней.

Расширен и «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС и чьи активы в европейских банках замораживаются. Среди 24 человек, которые попали под новые санкции Евросоюза, главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», чиновники аннексированного Крыма, депутаты и вице-спикеры Госдумы.

К санкциям ЕС присоединились и США. «Изюминкой» списка секторальных санкций Штатов стало попадание в него газового монстра «Газпрома», который до сих пор оставался неприкосновенным. Кроме того, ограничения коснутся «Лукойла», «Транснефти» и «Сургутнефтегаза», Сбербанка России, а также пяти оборонных и высокотехнологичных компаний. Кроме того, американцы запретили своим компаниям экспортировать услуги и оборудование для энергетического рынка России.

В России на возрастающее давление Запада отреагировали, как всегда, оригинально. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эмбарго «недружелюбным шагом» и предостерег, что ответ Москвы будет «абсолютно пропорциональным». Пропорциональность эту в Кремле усмотрели в запрете ввоза в РФ автомобилей и одежды из ЕС. А чего бы и нет? Европейский пищепром Путин уже наказал, да так, что опустели полки российских супермаркетов. Самое время таким же образом поддержать отечественное машиностроение и легкую промышленность.

Зеленый свет санкциям в отношении России был дан на минувшей неделе и в Украине. После того как президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон, правительство направило в Совет национальной безопасности и обороны свое видение ограничений для агрессора. В частности, Кабмин предлагает запретить въезд в Украину лицам, финансирующим терроризм на востоке страны, заблокировать активы юридических лиц, поддерживающих боевиков, сделать невозможной приватизацию спонсорами войны госимущества в Украине, а также их участие в государственных закупках. Кроме того, правительство предлагает запретить передачу лицам, поддерживающим террор на востоке страны, технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.

Война реформам не помеха

Впрочем, ни санкции, ни война, ни экономический кризис не должны тормозить проведение реформ в Украине, уверен Порошенко. «Кто сказал, что кризис – это не лучшее время для реформ? Сейчас такое время, что другого пути просто нет. Мы должны реформировать нашу страну, понимая все риски, понимая все опасности, полностью понимая, что без реформ мы не сможем выжить», - сказал глава государства на 11-й Ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии», которая в этом году, по известным причинам, проходила в Киеве.

По словам президента, сейчас в стране внедряется стратегия реформ «Украина-2020», которая за 5-6 лет должны изменить Украину.

О важности плана конкретных изменений для нашей страны говорят и всемирно известные эксперты. «Очень важно, чтобы в этот момент, момент концентрации внимания на Украине, были комплексные стратегии. Важно, чтобы мы искали поддержку в тот момент, когда сосредоточенность на судьбе Украины очень велика», - считает профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс.

Первые шаги на пути формирования этой стратегии должны быть сделаны уже на следующей неделе - в Верховную Раду планируется внести проект «военного» бюджета на 2015 год и Соглашение об ассоциации с ЕС, которое депутаты, наконец-то, ратифицируют.

Деньги в обмен на реформы

От скорости внедрения реформ и их эффективности зависит и финансовая поддержка Украины со стороны западных кредиторов. Пока крупнейшего нашего заемщика – Международный валютный фонд – устраивают темпы реформирования страны и он даже может объединить третий и четвертый транш кредита в размере 2,7 млрд долл.

«Мы готовы объединить две оценочные миссии и подготовить к заседанию Совета директоров объединенный доклад по Украине, который учтет события в Украине, включая эффект запланированных на октябрь парламентских выборов. Заседание Совета директоров состоится в конце года и на этом заседании может быть принято решение о выделении объединенных третьего и четвертого траншей. Общий объем средств составит 2,7 млрд долл.», - сказал глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

В случае проведения необходимых реформ финансово помочь нашей стране готов и Евросоюз. По словам президента Европарламента Мартина Шульца, для стабилизации экономики Украины ЕС может выделить 8 млрд евро. При этом он подчеркнул, что экономическая помощь Евросоюза имеет четкие требования – внедрение именно необходимых реформ.

В то же время, кредиторы не питают излишних иллюзий относительно экономического состояния разрываемой войной Украины в ближайшее время. Если раньше МВФ прогнозировал падение украинского ВВП в 2014 году до «минус» 6,5% и рост в 2015 году на уровне 1%, то сейчас фонд планирует пересмотреть свои оценки. И, видимо, не в лучшую сторону.

В ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря МВФ Уильям Мюррей заявил, что существенные риски, которые несут военные действия, лягут в основу пересмотра макропоказателей развития Украины, что будет сделано в ближайшее время.

Яна Брензей (УНИАН)