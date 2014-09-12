Россия угрожает ввести с 1 ноября санкции против Украины из-за ассоциации с ЕС

Россия с 1 ноября введет пошлины на импорт товаров из Украины и усилит таможенное администрирование и санитарный контроль украинских товаров, если с этой даты в полной мере заработает Соглашение об ассоциации Киева с ЕС.

Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, пишут РИА Новости.

"Повестка была подтверждена президентом — мы целиком настроены на поиск компромиссов, мы хотели бы найти на них ответы в этой непростой ситуации. Это последняя возможность… Если к нам не прислушаются наши партнеры, посчитают наши доводы неубедительными, то мы будем принимать адекватные защитные меры", — сказал Улюкаев журналистам в Брюсселе перед вторыми трехсторонними министерскими переговорами России, Евросоюза и Украины об ассоциации Украины с ЕС.

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"Если 17-18 сентября состоится ратификация соглашения со всеми позициями, которые у нас вызывают беспокойство, и с 1 ноября этого года оно вступит в силу, то с этой же даты мы вводим защитные меры", — заявил Улюкаев.