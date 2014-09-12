Порошенко: Скоро будет принято решение о снижении отдельных налогов для предприятий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу после их встречи в Киеве.

“Мы обсудили вопросы поддержки украинской экономики в поиске приемлемого решения для возможной отсрочки введения отдельных, снижения отдельных налогов для украинских предприятий, украинского рынка. И мы сейчас очень близки к тому, что этот компромисс будет найден”, - сказал Порошенко.Читайте такжеФискальная служба предлагает отменить торговые патенты

По его словам, нет никакого сомнения в том, что в нынешние нелегкие времена ЕС демонстрирует и будет продолжать демонстрировать эффективные механизмы поддержки Украины.