Порошенко: Скоро будет принято решение о снижении отдельных налогов для предприятий
17:11, 12 сентября 2014Финансы
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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что в ближайшее время будет принято решение о снижении отдельных налогов для украинских предприятий.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу после их встречи в Киеве.
“Мы обсудили вопросы поддержки украинской экономики в поиске приемлемого решения для возможной отсрочки введения отдельных, снижения отдельных налогов для украинских предприятий, украинского рынка. И мы сейчас очень близки к тому, что этот компромисс будет найден”, - сказал Порошенко.Читайте такжеФискальная служба предлагает отменить торговые патенты
По его словам, нет никакого сомнения в том, что в нынешние нелегкие времена ЕС демонстрирует и будет продолжать демонстрировать эффективные механизмы поддержки Украины.
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