Порошенко попросил Баррозу отсрочить сниженные пошлины на европейские товары
Повестка дня на заседание Совета ассоциации 17 ноября уже сформирована, сообщил Президент Украины.
Президент Украины Петр Порошенко попросил президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу посодействовать в отсрочке новых (сниженных) ставок пошлины на европейские товары в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил на пресс-конференции после встречи с Баррозу в Киеве.
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“Я обратился за помощью к господину президенту относительно возможной отсрочки введения новых сниженных ставок пошлины при доступе европейских товаров на украинские рынки. Мы довольно детально обсудили эти возможности”, - сказал Порошенко.
Также он сообщил, что уже сформирована повестка дня на заседание Совета ассоциации, которое состоится 17 ноября этого года.