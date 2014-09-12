Порошенко попросил Баррозу отсрочить сниженные пошлины на европейские товары

Президент Украины Петр Порошенко попросил президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу посодействовать в отсрочке новых (сниженных) ставок пошлины на европейские товары в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил на пресс-конференции после встречи с Баррозу в Киеве.

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“Я обратился за помощью к господину президенту относительно возможной отсрочки введения новых сниженных ставок пошлины при доступе европейских товаров на украинские рынки. Мы довольно детально обсудили эти возможности”, - сказал Порошенко.

Также он сообщил, что уже сформирована повестка дня на заседание Совета ассоциации, которое состоится 17 ноября этого года.