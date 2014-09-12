Путин обвалил рубль до абсолютного рекорда

Рубль завершает вторую неделю сентября на абсолютных минимумах после запуска новых санкций ЕС и США против России и заседания совета директоров ЦБР, на фоне спроса на валюту США и низких нефтяных цен, сообщает Reuters.

Доллар США в пятницу достиг отметки 37,96 рубля впервые в истории, всего с начала месяца потери рубля к американской валюте - более двух процентов, а с начала года превышают 15 процентов.

Вечернее обновление экстремумов в пятницу было после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что западные санкции против РФ направлены на срыв мирного процесса в Украине.

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К 19.05 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 37,85 рубля, что на 0,9 процента выше закрытия четверга.

На 1,1 процента дорожает евро, оцениваясь в 49,00.

Котировки бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) на биржевых торгах к этому времени находились на уровне 42,94 рубля, что на 50 копеек выше уровня предыдущего закрытия.

Совет директоров ЦБР в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 8 процентов годовых, ожидая замедления экономики во втором полугодии на фоне санкций в надежде, что текущая денежно-кредитная политика приведет к снижению инфляции до 4 процентов в среднесрочной перспективе после адаптации России к новым условиям.

Позже глава ЦБР Эльвира Набиуллина на брифинге отметила "определенную напряженность" с валютной ликвидностью, но, по ее словам, регулятор пока не видит оснований вмешиваться, хотя следит за ситуацией и обладает всеми возможностями для решения такой проблемы.