Временное применение ЗСТ Украины с ЕС отсрочено до 31 декабря 2015 года - заявление

Об этом говорится в совместном заявлении европейского комиссара по вопросам торговли Карл Де Гюхта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

"Чтобы иметь возможность полностью поддержать стабилизацию Украины, Европейская Комиссия готова в случае, если Украина ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС, предложить дополнительную гибкость. Такая гибкость будет состоять из отсрочки до 31 декабря 2015 года временного применения углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, продолжая автономные торговые меры ЕС в интересах Украины в течение этого периода", - говорится в заявлении.

Кроме того, Украина и Россия подтвердили, что они будут "продолжать применять льготный режим в рамках ЗСТ с СНГ".

Читайте такжеУкраина, Россия и ЕС достигли компромисса в вопросе применения Соглашения об ассоциации - Климкин"Они согласились с тем, что важно способствовать либерализации торговли для поддержки экономического роста и процветания, в соответствии с их обязательствами перед ВТО. Они согласны с тем, что необходимо гарантировать, что Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли Украина-ЕС и ЗСТ с СНГ способствуют более интегрированному экономическому пространству в регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что стороны продолжат консультации о том, как решать проблемы, поднятые Россией. Прогресс этих консультаций будет рассмотрен на уровне трехсторонних встреч министров.

"Этот процесс должен быть частью всеобъемлющего мирного процесса в Украине, уважая право Украины определять свою судьбу, и уважая ее территориальную целостность", - отмечается в тексте.