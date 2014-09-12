ЕС продлит действие режима торговых преференций для украинских экспортеров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД

Европейский Союз согласился продлить действие режима автономных торговых преференций для украинских экспортеров до конца 2015 года.

В министерстве этот шаг стороны ЕС считают беспрецедентным жестом поддержки и солидарности с Украиной.

"Это даст возможность Украине в полной мере воспользоваться преимуществами зоны свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации. Наши товаропроизводители смогут воспользоваться преимуществами односторонних преференций ЕС и получат дополнительное время для приспособления к условиям усиливающейся конкуренции в рамках ЗСТ Украина-ЕС", - говорится в сообщении МИД.

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При этом Украине удастся сохранить баланс между реализацией положений ЗСТ с ЕС и продолжением действия режима свободной торговли с Россией в рамках Соглашения о свободной торговле СНГ.

"Договоренности снимают даже гипотетические беспокойство российской стороны, связанные с имплементацией Соглашения. Украина и ЕС также согласились продолжить консультации с Российской Федерацией по вопросам торговли", - сообщили в МИД.

Как и планировалось, Украина и ЕС синхронно ратифицируют Соглашение об ассоциации 16 сентября с.г. Текст Соглашения об ассоциации не претерпит никаких изменений.