Беларусь готова помочь Украине снять запрет на ввоз сельхозпродукции в ТС

Об этом сообщил Белта начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

По информации агентства, эта тема обсуждалась на прошедших в белорусском министерстве сельского хозяйства и продовольствия переговорах с украинским послом Михаилом Ежелем.

Украинская сторона проинформировала о предпринимаемых мерах по борьбе с АЧС и по сертификации предприятий в соответствии с требованиями Таможенного союза. Украинский посол попросил в этой связи разрешить поставки мясомолочной продукции на рынок Беларуси. Однако в белорусском Минсельхозпроде пояснили, что решение о снятии ветеринарных, санитарных запретов на поставки сельхозпродукции принимаются не в одностороннем порядке, а совместно с Беларусью, Россией и Казахстаном.

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"Белорусская сторона будет прилагать максимум усилий для благополучного разрешения вопроса с доступом на территорию Таможенного союза украинских товаров", - отметил Богданов.

Запрет на поставки может быть снят, если украинская сторона проинформирует уполномоченные органы ТС об устранении выявленных ранее недостатков, а специально созданная комиссия убедится, что это действительно так.

Чиновник также отметил, что подобного рода ограничения не имеют ничего общего с российскими санкциями в отношении в том числе некоторых украинских товаров.

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"Наша страна не присоединилась к санкциям России, наш рынок для Украины открыт, как и ранее", - подчеркнул Богданов.

На данный момент украинская свинина запрещена к ввозу из-за наличия в стране очагов АЧС, по этой же причине нельзя ввозить корма животного происхождения. В то же время корма растительного происхождения, мясо птицы и говядина могут ввозиться с разрешенных (аттестованных) предприятий.