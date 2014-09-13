Глава НБУ уверяет, что в Украине нет оснований говорить о дефолте

В Украине нет оснований говорить о дефолте, несмотря на прогнозные показатели и низкие кредитные рейтинги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 11-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратеги (YES) заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

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«Я работаю в сфере финансов 23 года, и все 23 года я слышу о дефолте. Мы впервые заговорили об этом в 95 году, и с тех пор все время об этом говорим. Да, у нас рейтинг «ССС», но у нас нет причин говорить о дефолте. Мы будем обслуживать свои обязательства, включая бумаги НАК «Нафтогаза», - сказала глава НБУ.

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По ее словам, программа Украины с Международным валютным фондом учитывает нынешнее экономическое положение Украины и предстоящие выплаты на ближайшие три года.

"Эта программа принимает во внимание, что нам придется обслуживать (долг – УНИАН), платить. Это дает нам основания отвергать даже дискуссию о дефолте... Поэтому не говорим о дефолте", - подчеркнула Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 июля 2014 года составила 69,226 млрд долл., что на 284 млн долл., или 0,41%, меньше показателя на начало месяца.