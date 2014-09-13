Объем торговли с Россией в 2015 году может сократиться еще на 40%

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева прогнозирует, что объем торговли Украины с Россией в следующем году может сократиться еще на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в ходе 11-й ежегодной встречи «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES).

При этом глава Нацбанка ожидает, что платежный баланс по итогам 2015 года будет сбалансированным.

«В следующем году еще на 40% может сократиться объем торговли с Россией. При этом, что касается платежного баланса, то я думаю, что он будет сбалансированным», - сказала она.

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Гонтарева отметила, что в текущем году после девальвации гривни платежный баланс достиг равновесного состояния, но уже в августе из-за ухудшения ситуации на востоке Украины он снова стал дефицитным.

«Что касается нынешнего дефицита, то после девальвации этого года в июле мы достигли равновесия, но, к сожалению, агрессия усилилась. В августе наш торговый баланс ухудшился. Я думаю, что ситуация будет продолжать ухудшаться», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины прогнозирует падение объемов экспорта из Украины в 2014 году на 11,6%, импорта в Украину - на 21,1%, в связи с ситуацией на востоке страны и ухудшением взаимоотношений с Российской Федерацией.

По прогнозам экспертов, объем украинского экспорта в Россию по итогам 2014 года может снизиться как минимум на 35% с учетом отмены беспошлинного режима торговли.

Отрицательное сальдо торговли товарами Украины с Россией в первом полугодии 2014 года составило 2,46 млрд долл.

Платежный баланс Украины в январе-июле 2014 года сведен с дефицитом 4,494 млрд долл. против профицита в 1,883 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого полугодия 2014 года составило 568,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,982 млрд долл.