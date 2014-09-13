Фюле: Пора начать переговоры о ЗСТ между Евросоюзом и Таможенным союзом

Еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что для ЕС пришло время установить официальные связи с Евразийским союзом и начать переговоры относительно создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Фюле выразил в ходе 11-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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“Нам нужна последовательная политика относительно России... Пришло время не прятаться за лозунгами типа: «Свободная экономическая зона от Лиссабона до Владивостока». Нужно дать определенное содержание этому, содержание, которое пошло бы дальше, чем торговое, экономическое сотрудничество. И чтобы можно было возобновить доверие в структуре безопасности, доверие к структуре безопасности... Я думаю, что нам нужно поднять ставки в этой "игре". Пришла пора, как мне кажется, для официальных связей на высоком уровне сотрудничества Европейского Союза с Евразийским, с Таможенным союзом”, - сказал Фюле.

“Я думаю, что нужно начать переговоры относительно соглашения о зоне свободной торговли между Европейским и Таможенным союзами. Я так считаю. Пришло время для руководителей ЕС не просто предлагать фрагменты, как мы это сделали вчера в Брюсселе, а пусть будет целостная картина”, - сказал Фюле.