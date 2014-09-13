Беларусь готова помочь Украине в снятии запретов на ввоз мясо-молочной продукции в ТС

Об этом агентству БЕЛТА сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

По данным агентства, в Минсельхозпроде состоялись переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Беларуси Михаилом Ежелем. Дипломат проинформировал белорусскую сторону о проделанной в Украине работе по сертификации предприятий под требования Таможенного союза, по борьбе с АЧС, устранению недостатков в производственных процессах на молокоперерабатывающих предприятиях.

Украинская сторона просила принять во внимание эти меры и разрешить поставки мясо-молочной продукции на рынок Беларуси. На что в Минсельхозпроде разъяснили, что решение о снятии ветеринарных, санитарных запретов на поставки сельхозпродукции принимаются совместно Беларусью, Россией и Казахстаном. Законодательство Таможенного союза не позволяет странам-участницам действовать в подобных случаях в одностороннем порядке.

«Однако белорусская сторона будет прилагать максимум усилий для благополучного разрешения вопроса с доступом на территорию Таможенного союза украинских товаров», - отметил Богданов.

По его словам, Запрет на поставки может быть снят, если украинская сторона проинформирует уполномоченные органы ТС об устранении выявленных ранее недостатков, а специально созданная комиссия убедится, что это действительно так.

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Богданов при этом подчеркнул, что «подобного рода ограничения не имеют ничего общего с российскими санкциями в отношении в том числе некоторых украинских товаров».

«Наша страна не присоединилась к санкциям России, наш рынок для Украины открыт, как и ранее», - отметил Богданов.

На данный момент украинская свинина запрещена к ввозу из-за наличия в стране очагов АЧС, по этой же причине нельзя ввозить корма животного происхождения. В то же время корма растительного происхождения, мясо птицы и говядина могут ввозиться с разрешенных (аттестованных) предприятий.

В свою очередь представители Минсельхозпрода во время переговоров акцентировали внимание на возможности расширить список белорусских предприятий, которые могут поставлять в Украину мясо-молочную продукцию. На данный момент их десять.