Украина начнет имплементацию ассоциации с ЕС на второй день после ратификации - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на внеочередном съезде партии “Народный фронт”.

“Соглашение будет ратифицировано, будет подписано и вступит в силу, и соглашение будет имплементировано, начиная со следующего дня, как украинский парламент проголосует за ратификацию зоны свободной торговли и соглашения о политической ассоциации с Европейским Союзом”, - сказал Яценюк.Читайте такжеУкраина, Россия и ЕС достигли компромисса в вопросе применения Соглашения об ассоциации - Климкин

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина -ЕС-РФ.

В совместном заявлении по результатам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карле де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014, отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.Читайте такжеВременное применение ЗСТ Украины с ЕС отсрочено до 31 декабря 2015 года - заявление

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

Планируется, что Верховная Рада ратифицирует Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 16 сентября.