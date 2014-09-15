Российский рубль из-за санкций упал до нового исторического минимума

Курс доллара впервые в истории превысил ключевой уровень в 38 российских рублей в результате введенных Западом новых санкций.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» к 10.13 мск повышался на 24 копейки - до 38,02 рубля (рос до 38,0325 рубля), курс евро - на 30 копеек, до 49,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом росла на 27 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 43,07 рубля.

Таким образом, стоимость корзины, на которую Центральный банк РФ ориентируется в своей курсовой политике, приблизилась к историческому рекорду в 43,21 рубля, достигнутому в марте.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября США и ЕС обнародовали новый список санкций против России.

Под санкции Европейского Союза попали российские компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Кроме того, в «черный список» попали предприятия «Калашников», «Сириус», «Станкоинструмент», «Чемкомпозит», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», «Алмаз Антей», «Базальт». Также в списке есть «Оборонпром», «Объединенная авиационная корпорация», «Уралвагонзавод».

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Министерство финансов США, со своей стороны, добавило «Сбербанк России» в список российских государственных банков, которым ограничено финансирование. США также ввели запрет на экспорт товаров, сервиса и технологий для глубоководных и прибрежных проектов для пяти российских фирм. Еще пяти государственным оборонно-технологическим компаниям заблокировали активы.

Новые санкции США относительно ограничения финансирования касаются в частности таких российских компаний как «Транснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк России», «Сургутнефтегаз».

Усилены ограничения в отношении «Банка Москвы», «Газпромбанка», «Новатэка», «Роснефти», «Россельхозбанка», «Внешэкономбанка», «ВТБ Банка».

Новые «персональные» санкции против юридических лиц, замораживание возможных активов в США и запрет на транзакции с ними касаются компаний «Алмаз-Антей», «НИИ машиностроения», Машиностроительный завод имени Калинина, Мытищинский машиностроительный завод, НПП «Долгопрудный».

Кроме того, 12 сентября Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, которые поддержали агрессию, блокирование активов юридических лиц, которые поддержали российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запрета на вывод капиталов за границы Украины юридическими лицами-резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, которые поддержали военную агрессию России в отношении Украины.