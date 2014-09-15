В Китае рост промпроизводства замедлился до 6-летнего минимума

Промышленное производство в Китае росло в августе самыми медленными темпами почти за шесть лет; рост в других ключевых секторах тоже замедлился, усилив опасения, что второй по величине экономике мира грозит резкое торможение, если Пекин не примет меры, передает Reuters.

Читайте такжеКитай планирует построить электрические АЗС за $16 млрдДанные о производстве в совокупности со слабыми показателями розничных продаж, инвестиций и импорта в КНР указывают на дальнейшее снижение темпов роста, поскольку охлаждение рынка недвижимости все сильнее влияет на другие секторы и ухудшает доверие потребителей.

Читайте такжеКитай и Аргентина ограничивают использование доллара во взаимной торговлеПромышленное производство выросло на 6,9 процента в августе в годовом исчислении, тогда как аналитики ждали повышения на 8,8 процента. Это минимальный подъем с 2008 года, когда экономика находилась под воздействием мирового финансового кризиса. В июле объем производства вырос на 9,0 процента.

Читайте такжеНемцов заявил, что РФ шаг за шагом становится сырьевой провинцией Китая"Августовские данные могут указывать на "жесткую посадку". Степень замедления роста в третьем квартале не будет небольшой, - сказал Су Гао из Everbright Securities. - Шансы на сокращение процентных ставок и требований к банковским резервам возросли. Я думаю, скорее всего, сократят ставки".