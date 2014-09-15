S&P подтвердило рейтинги Львова со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Львова на уровне «ССС» и рейтинг по национальной шкале «UaB-» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

В то же время, аналитики S&P отмечают, что показатели экономического развития Львова наряду с эффективностью финансового управления в городе остаются на низком и слабом уровне.

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Как сообщал УНИАН, в июле Standard & Poor's Ratings Services подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «ССС», повысив прогноз по рейтингу с «негативного» до «стабильного».

Вслед за этим агентство повысило прогнозы по рейтингам «ПриватБанка», «Альфа-Банка» (Украина) и «Кредобанка» с «негативного» до «стабильного», а также прогнозы по рейтингам компании Ferrexpo.